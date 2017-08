Una justa reparación histórica en honor al Padre de la Patria

En el marco de un aniversario más por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, se presentó la restauración y puesta en valor del pabellón que cubre parte de la casa natal del prócer, en la localidad de Yapeyú.

Al cum­plir­se el 167 ani­ver­sa­rio del pa­se a la in­mor­ta­li­dad del pró­cer, se con­cre­tó el tra­di­cio­nal y emo­ti­vo ac­to en ho­nor al Pa­dre de la Pa­tria, Jo­sé Fran­cis­co de San Mar­tín en su ciu­dad na­tal.

Co­mo ca­da 17 de agos­to, Ya­pe­yú fue el es­ce­na­rio del ac­to que re­ci­bió a au­to­ri­da­des na­cio­na­les, pro­vin­cia­les, mu­ni­ci­pa­les, tro­pas del ejér­ci­to con sus res­pec­ti­vos je­fes, en­tre es­tos, el tra­di­cio­nal cuer­po de Gra­na­de­ros a Ca­ba­llo cre­a­do por el ilus­tre pró­cer, de es­tos una de fac­ción que tie­ne asien­to per­ma­nen­te en es­ta lo­ca­li­dad, tam­bién par­ti­ci­pa­ron tro­pas de las dis­tin­tas fuer­zas de se­gu­ri­dad, de la Po­li­cía de la Pro­vin­cia, nu­me­ro­sos ve­ci­nos y vi­si­tan­tes.

Pre­via­men­te al ac­to cen­tral que se de­sa­rro­lló en la pla­za de Ar­mas de es­te ver­da­de­ro com­ple­jo his­tó­ri­co, se con­cre­tó la inau­gu­ra­ción de las obras de res­tau­ra­ción del Tem­ple­te que pro­te­ge la re­si­den­cia na­tal de San Mar­tín, un he­cho tras­cen­den­te pa­ra los co­rren­ti­nos en ge­ne­ral, da­do que se re­va­lo­ri­za es­te mo­nu­men­to que es uno de los atrac­ti­vos de la lo­ca­li­dad y la pro­vin­cia, y cons­ti­tu­ye un ho­me­na­je per­ma­nen­te al hi­jo más pres­ti­gio­so de es­ta tie­rra.

Tras la pre­sen­ta­ción for­mal de la obra, la pre­si­den­te de la Co­mi­sión Na­cio­nal de Mo­nu­men­tos, Te­re­sa An­cho­re­na, -­presente en el lugar-­ma­ni­fes­tó su sa­tis­fac­ción por la con­cre­ción de la mis­ma. “Des­de el Mi­nis­te­rio de Cul­tu­ra de la Na­ción, jun­to a la Di­rec­ción Na­cio­nal de Ar­qui­tec­tu­ra y la Co­mi­sión Na­cio­nal de Mo­nu­men­tos, de­ci­di­mos acom­pa­ñar a Co­rrien­tes pa­ra re­a­li­zar es­ta obra, ya que pro­te­ger y con­ser­var nues­tro pa­tri­mo­nio es con­fir­mar la vo­ca­ción de lo que qui­si­mos y que­re­mos ser co­mo pue­blo li­bre”, ex­pre­só la mis­ma.

An­cho­re­na des­ta­có que “es im­por­tan­te que evo­que­mos en es­te Tem­ple­te el pro­pio na­ci­mien­to del Ge­ne­ral San Mar­tín. Sa­be­mos que en su Ya­pe­yú na­tal ya al­ber­ga­ba una pul­sión por la li­ber­tad, de eso se tra­ta la pre­ser­va­ción que lle­va­mos ade­lan­te”, agre­gó.

Con­ti­nuan­do con su alo­cu­ción, la ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Mo­nu­men­tos dio cuen­ta en la opor­tu­ni­dad que “el Mi­nis­tro de Cul­tu­ra nos alen­tó a ha­cer es­ta obra, en és­te lu­gar que de por sí ya es muy be­llo, con su ar­qui­tec­tu­ra ne­o­co­lo­nial, al cual he­mos pues­to en va­lor co­mo se me­re­ce to­da la gen­te de Ya­pe­yú”.

Al ha­cer uso de la pa­la­bra, el ti­tu­lar de Cul­tu­ra de la Na­ción re­cor­dó que “en fe­bre­ro del año pa­sa­do vi­ne aquí a Co­rrien­tes y me reu­ní con el go­ber­na­dor Co­lom­bi, quien me mi­ró fi­jo y me di­jo “cha­mi­go, ne­ce­si­to que arre­gle­mos el Tem­ple­te”, y me con­tó có­mo los co­rren­ti­nos ha­bí­an si­do des­tra­ta­dos du­ran­te mu­chos años con el aban­do­no de és­te lu­gar, tam­bién el fuer­te vín­cu­lo de to­dos los co­rren­ti­nos con la fi­gu­ra del Ge­ne­ral San Mar­tín. Es­ta obra es im­por­tan­te más allá de los 10 mi­llo­nes de pe­sos de in­ver­sión, ya que los ar­gen­ti­nos es­ta­mos bas­tan­te pe­le­a­dos en­tre no­so­tros y lo que nos une es mu­cho más im­por­tan­te, ya que la fi­gu­ra del Ge­ne­ral San Mar­tín nos ge­ne­ra una sen­sa­ción fra­ter­na, un pa­ís de her­ma­nos; in­de­pen­dien­te­men­te de có­mo pen­se­mos ca­da uno de no­so­tros, San Mar­tín es un pun­to de en­cuen­tro, un pun­to de unión a pe­sar de nues­tras di­fe­ren­cias, por­que es don­de nos en­con­tra­mos to­dos en una mis­ma idea y en un mis­mo vín­cu­lo de her­ma­nos, y por to­do eso, hi­ci­mos es­ta obra“, agre­gó, emo­ti­va­men­te.

El fun­cio­na­rio na­cio­nal con­si­de­ró que “és­ta, se tra­ta de una pe­que­ña obra pa­ra la gen­te de Co­rrien­tes, que sien­ten a San Mar­tín más que en cual­quier otro lu­gar de la Re­pú­bli­ca”.

Un úl­ti­mo pe­di­do

Al di­ri­gir­se al pú­bli­co asis­ten­te, por su par­te, el man­da­ta­rio pro­vin­cial sos­tu­vo que “si bien és­te es un pa­so muy im­por­tan­te (res­pec­to al Tem­ple­te re­no­va­do), ca­be re­cor­dar que Co­rrien­tes le ha da­do mu­cha san­gre al pa­ís, y el pa­ís es­tá en deu­da con Co­rrien­tes. Hoy en el res­to del pa­ís es un día co­mún y nor­mal. A no­so­tros, co­mo co­rren­ti­nos nos due­le eso y nos va a se­guir do­lien­do por­que San Mar­tín es San Mar­tín”, ex­pre­só, re­cla­man­do que el día que re­cuer­da el pa­so a la in­mor­ta­li­dad del má­xi­mo pró­cer sea con­si­de­ra­do fe­ria­do na­cio­nal.