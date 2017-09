Tassano ratificó conversaciones con Fabián Ríos

“Algunas charlas tenemos; queremos encontrar las cosas en una buena situación, y creo que Fabián quiere irse bien”, expresó el doctor Eduardo Tassano, en la charla que mantuvo ayer con periodistas del programa A pura radio. “Hablamos telefónicamente, y algunas veces nos encontramos, pero no en la Municipalidad”, aclaró

“Algunas conversaciones tenemos con Fabián Ríos, la transición es un tema delicado y no tenemos experiencia con tanto tiempo anticipado de transición, queremos encontrar las cosas en una buena situación, y creo que Fabián quiere irse bien” expresó el doctor Eduardo Tassano

“La mayoría de las conversaciones son telefónicas y un par de veces nos reunimos en otro lugar que no es el municipio. Queremos evitar que las cosas se hagan públicas, porque a veces nos hacen decir cosas que no se deben decir”, sostuvo con algo de humor. “Las charlas son normales. Lo que sucede es que estamos en un tiempo electoral muy turbulento, pero los políticos son personas normales, que pueden charlar y dialogar, que se pueden poner de acuerdo. Por ahí Fabián me dice algo y le digo que no le creo pero dentro de toda la cordialidad”, contó Para Tassano, el tenso clima determina inconvenientes para avanzar “en varios temas como tarifaria, las letras y el presupuesto que puede atarte o desatarte para poder accionar” “Creo que tenemos que buscar la mejor forma de la continuidad del Estado” indicó.

El Intendente electo aclaró que “adelantar la entrega de mandato me parece que no se puede, no corresponde”