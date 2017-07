Separaron a 10 policías de Catamarca acusados por violencia de género

Respecto de las denuncias por violencia de género, Quevedo contó que el factor predominante fueron los problemas de pareja y familiares. Otro caso involucra a un policía de 22 años, cuyo nombre no trascendió, de la localidad de Pomán, quien terminó imputado por cinco hechos relacionados con violencia de género contra su ex pareja, con acusaciones por dos hechos de “lesiones leves calificadas por femicidio”, “amenazas con armas”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “daño y desobediencia judicial en concurso real”. El policía fue denunciado por su ex pareja en diciembre pasado. La Justicia le fijó restricciones pero el joven agente no las cumplió. Ahora perdió su status de policía.