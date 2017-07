River le ganó con autoridad 2-0 a Guaraní en Paraguay y dio un gran paso de cara a la revancha por los octavos de final de la Libertadores. Scocco, en su debut, y Larrondo, los autores de los goles. El Millo no se lució, pero fue efectivo. La vuelta será el 8 de agosto.

River no se lució, pero ganó. Y ganó muy bien. Y dio dos grandes pasos de cara a la revancha… Sí, el equipo de Gallardo venció 2-0 a Guaraní en Paraguay y quedó muy bien parado de cara a la vuelta del 8 de agosto por los octavos de final de la Copa Libertadores, después de lo que fue una previa caliente, de los casos de doping y de la venta de Driussi…

El Millonario no tuvo un alto volumen de juego, sufrió, poco, pero fue Batalla el que apareció para salvar al Millo en los momentos de exigencia y también Nacho Fernández, de cabeza, evitó la igualdad sobre la línea cuando todavía la diferencia era mínima. Pero más allá de algún susto, los de Núñez fueron más aunque no tuvo brillaron. Nacho y Rojas no estuvieron en sintonía, a Pity le faltó conexión, Alario estuvo desaparecido… pero no se extrañaron los goles de Driussi, porque Scocco debutó en River con un grito de tiro libre, que se le terminó colando al arquero luego de un desvío, y después apareció Larrondo -ingresó por el ex Newell’s-, que de cabeza sentenció el 2-0.

Pinola, el otro refuerzo que debutó, le aportó firmeza y solidez al fondo, clara salida; Moreira fue un ida y vuelta incesante, aunque su velocidad no le ayudo a la hora de la frialdad para definir… River sacó adelante un partido picante por todo lo que había pasado y por los cruces de las declaraciones dirigenciales… Ganó y se volvió feliz para cerrar el semestre como pretendía… Ahora sólo resta descansar en las vacaciones y después cargar energías para el 8 de agosto.

¿Cómo pasa River?

Ganando o empatando la vuelta, que se jugará en el Monumental, ya estará en cuartos. Y en caso de perder 2-0 habrá penales (si cae 1-0 pasa el Millo).