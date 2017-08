Revelan diferencia de 40% entre primeras y segundas marcas

Sostienen que a causa de esta variable, en el último tiempo aumentó el nivel de venta de productos que no son de renombre. Indicaron que si bien la brecha siempre estuvo entre uno y otro, nunca fue tan amplia.

En los supermercados, la gente se volcó a la compra de los productos de segundas marcas debido a la gran diferencia de precio que alcanza al 40 por ciento. Referentes de algunas cadenas destacaron la tendencia que cada vez crece más.

En diálogo con EL LIBERTADOR, el defensor de los Vecinos, Javier Rodríguez reveló que en el último año aumentó mucho la brecha en valores entre marcas de renombre y las otras opciones.

“Siempre hubo diferencia de venta entre primeras y segundas marcas, aunque en el último tiempo se hizo más evidente considerando que la diferencia es cada vez mayor”, señaló.

Para ser más gráficos, para un mismo producto existe 40 por ciento entre el artículo con una marca conocida y otras que no tanto.

“Antes no ocurría esto. Siempre una variación importante era de entre un 10 por ciento o 15 por ciento. Eso se consideraba antes un valor importante entre una primera y segunda marca. Hoy hay diferencia de hasta 35 por ciento”, nombraron.

Por otro lado, uno de los gerentes de supermercados, Raúl Rogido, en contacto con un programa radial sostuvo: “Nosotros no somos formadores de precios. Nuestros precios son prácticamente constantes en el tiempo y las variaciones se dan cuando hay algún cambio de parte del proveedor”.

INFLACIÓN

Consultado por los valores de la inflación en lo que va del año, en referente indicó que en los productos básicos de la canasta familiar, se superó el 14 por ciento calculado por el Congreso Nacional. “Ha sido muy variable en las distintas categorías. La harina, por ejemplo, que venía bastante quieta, en los últimos tiempos pegó un salto importante, con una variación del 10 por ciento, y eso influyó en todos los derivados de la harina, los panificados. Las distintas industrias han variado entre un 5 por ciento y un 15 por ciento en lo que va del año. Las variaciones no cesan, sobre todo en productos de limpieza y tocador. En esos rubros el consumo ha caído muchísimo, los precios se han remarcado entre tres y cuatro veces”.