“Quiero que los jóvenes no miren pasar el tren de la educación por al lado”

La precandidata en segundo término a diputada nacional para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) por la lista Compromiso Ciudadano, Sara Alegre, actual concejal del PJ en Paso de los Libres aseguró: “Quiero que los jóvenes de mi ciudad y de los alrededores no miren pasar el tren de la educación por al lado”, sintetizó.

Docente, madre y de fuertes convicciones arraigadas en la lucha, Sara remarca que al ser invitada a formar parte de la lista Compromiso Ciudadano, “no dudé”. “Tengo 61 años y hace más de 40 milito en política, entendiendo la educación como pilar de toda ciudad”, señaló.

Sobre los proyectos en los que trabaja de cara a las propuestas que presenta dentro de la lista que encabeza Agustín Payes dijo: “Quiero poder a mirar a Paso de los Libres sin ojo crítico y disfrutarla, cuando Agustín me invitó a participar le conté varios de los proyectos que me gustarían llevar adelante y sé que desde la cámara de diputados vamos a poder darles viabilidad”.

En cuanto al turismo, remarcó la falta de políticas que han desvalorizado la historia que guarda la ciudad. “Tenemos una historia riquísima que puede ser muy bien aprovechada sobre todo pensando en que somos una de las principales fronteras de paso del país, pero vemos como todos los años miles de turistas pasan por nuestro tierra sin conocernos”, dijo.

F: El Litoral