Provincia hace malabares para asistir a productores

En respuesta al Intendente de San Luis, el Ministro de Producción aclaró que el Plan Ganadero siempre anticipa créditos que la Nación tarda 4 o 5 meses en otorgar. “Nunca se le cobra a la gente, sino al Estado”, explicó.

Tras el pedido del Intendente sanluiseño de condonación de deuda de la asistencia otorgada a los productores, el ministro de Producción, Jorge Vara apuntó contra el desconocimiento y fue contundente: “El productor no está por pagar, sino el Estado nacional”.

El funcionario aclaró lo que asegura se clarifica desde el primer día de la asistencia: que el Plan Ganadero Provincial 2010-2020 anticipa parte de los fondos nacionales, que tardan entre cuatro y cinco meses en llegar.

“Si no se otorgaran los créditos del Plan Ganadero, los productores tendrían que esperar meses para recibir algo de asistencia.

Si bien existe y funciona el fondo de emergencia, por desgracia no es de urgencia, y para este año saldría recién a mediados de octubre”, ejemplificó.

Ante este gris panorama de “entre cuatro y cinco meses de espera”, que Vara ratifica que se repite “históricamente” desde la implementación del fondo por ley en 2009, el Gobierno provincial tiene que hacer malabares con iniciativas como el Plan Ganadero para lograr asistir en el entretiempo a los damnificados.

“Sabiendo que tarda muchísimo, se actúa primero por el fondo rotativo del Plan Ganadero, que son préstamos a 180 días y no se pueden condonar”, aseveró Vara.

En ese transcurso de tiempo “siempre salen los fondos nacionales para quienes presentaron su certificado de emergencia”.

Una vez que el dinero está disponible, recién entonces se debita de los productores lo otorgado por el Plan Ganadero.

“Ante una problema de timing, el Gobierno provincial adelanta plata, es una maniobra financiera para atender rápido”, indicó.

Por ende, remarcó que el Plan Ganadero “siempre recupera sus fondos, pero no de los productores, sino de la Nación”, y que este año, además de los créditos de asistencia, se destinó a “organizar cuatro remates y trasladar la hacienda”.