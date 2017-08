Provincia articuló plan de compras en 12 cuotas sin interés, para ciudades fronterizas

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, firmó un convenio con la CAME, la FEC y la APICC, para beneficiar a los consumidores correntinos de localidades de frontera con importantes alternativas a bajo costo ante las asimetrías con Paraguay y Brasil. “Este plan consiste en un nuevo esfuerzo que realiza el Gobierno Provincial para fomentar, promocionar y desarrollar el comercio y los servicios en las zonas de frontera de nuestra Provincia”, afirmó el jefe de la cartera económica. “El hecho de que el Gobierno de Corrientes plantee su vocación de acompañar eliminando una dimensión de ingresos brutos, lo que significa un gran esfuerzo que realiza de esta manera, nos parece que cierra este gran círculo virtuoso de CAME con sus cámaras, las tarjetas en su cámara por parte de sistema financiero, y el Estado provincial que es el real soporte para defender lo que es la actividad económica en su jurisdicción y la región”, destacó el representante de CAME, José Alberto Bereciartúa.

En una nueva acción para fortalecer la capacidad del salario y fuerte estímulo al consumo de los correntinos, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia pone en vigencia, y replica en Corrientes, un plan para la compra financiada, hasta en 12 cuotas, y sin interés, beneficiando a los consumidores de área fronterizas hasta el próximo 6 de enero.

“Este plan consiste en un nuevo esfuerzo que realiza el Gobierno Provincial para fomentar, promocionar y desarrollar el comercio y los servicios en las zonas de frontera de nuestra Provincia”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

“El sistema que beneficia a localidades correntinas, está en vigencia en un total de 77 ciudades fronterizas en todo el país”, agregó el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas.

La entrada en vigencia del programa se concreta tras el acuerdo arribado entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Federación Económica de Corrientes (FEC), y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de la Ciudad de Corrientes (APICC).

En un principio, los beneficios de este cuerdo alcanzará a los consumidores de las ciudades de Ituzaingó; Monte Caseros; Paso de los Libres; Santo Tomé; Berón de Astrada y ciudad de Corrientes.

El entendimiento se plasmó en un convenio suscripto en el Salón de Acuerdos de Hacienda. Durante el acto presidido por el ministro Vaz Torres, quien firmó en representación del Gobierno Provincial, también suscribieron el secretario General de CAME, José Alberto Bereciartúa; el titular de la FEC, Daniel Cassiett; y Enrique Collantes y Miguel Villaroel, presidente y secretario de APICC.

“Este convenio contempla la implementación de planes de promoción y venta en 12 cuotas y ello constituye un gran esfuerzo de la Provincia y de Corrientes, también por parte de CAME, y sus entidades asociadas”, describió el ministro.

“Se prevé que este acuerdo que se replica en nuestra provincia, inyecte entre 2.000.000 y 2.400.000 de pesos por comercio en el período conveniado, para otorgar a los compradores en forma de créditos al consumo. Esto generará ingresos fiscales extraordinarios por encima de cualquier esfuerzo que la Provincia de Corrientes considere realizar”, destacó ‎el subdirector Impositivo y de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de Corrientes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alejandro Crivelli.

COMPROMISOS MUTUOS

De acuerdo al convenio suscripto, la CAME gestionará con la Cámara de Tarjetas de Crédito y compra (ATACYC) la coordinación y promoción nacional de este acuerdo para las ciudades de fronteras de la Provincia de Corrientes.

En tanto, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, atendiendo a fomentar el comercio en las ciudades de frontera, con la posibilidad de compra en cuotas, se comprometió a gestionar lo necesario para el dictado de la norma que establezca una excepción en el régimen de retenciones instaurado por la RG 165/2000.

La cartera económica correntina se propone eximir de las retenciones que realizan las compañías emisoras de tarjetas de crédito y las entidades financieras autorizadas a operar tales tarjetas, a los comerciantes que efectúen ventas con este medio de pago, bajo el régimen de 12 cuotas sin intereses, durante el período de vigencia que se extiende hasta el 6 de enero de 2018, en las localidades de la Provincia de Corrientes, alcanzadas por este régimen.

DEFENSA DEL COMERCIO LOCAL

“Este es un estímulo más para que los consumidores correntinos compren en Argentina, y de esta manera, todos juntos y como es una característica en Corrientes, otra vez articulando Gobierno Provincial y comerciantes- empresarios, se defienda al comercio local y a la gente”, opinó Cassiet de la FEC.

“Este acuerdo celebrado con Corrientes, a través de su Ministerio de Hacienda y Finanzas, tiene mucho beneficiarios. En primer lugar los consumidores de las zonas de frontera alcanzados; que hoy se ven obligados, muchos de ellos, para hacer valer sus presupuestos a buscar opciones y consumen bienes y servicios de Paraguay y Brasil, por cuestiones de diferencias competitivas y por problemas históricos de arrastre en Argentina que hacen que tengan valores más altos que en los países limítrofes”, dijo Bereciartúa de CAME.

“Mientras con el gobierno nacional se trata de resolver estos problemas de fondo bastante delicados, aparecen opciones como este plan que permiten compensar problemas de precios con financiación. Para ello, CAME hizo un acuerdo con la cámara de tarjetas de crédito por el cual, en un principio, en un total de 77 ciudades de frontera, incluidas las correntinas, se otorgan 12 cuotas sin interés; el consumidor compra y paga en 12 cuotas; el comerciante le cobra de contado en una tasa muy preferencial”, explicó el secretario de CAME.

“Esta es una manera más, a través del acuerdo de todas las partes, de producir actividad y movimiento económico. También incluye a aquellos prestadores de servicios, como ser en el rubro turismo y gastronomía, que no venían trabajando con este tipo de ventas y financiación”, señaló Bereciartúa.

“De esta manera, cualquier consumidor, de cualquier parte del país, puede comprar y beneficiarse con este plan en cualquier comercio de las ciudades alcanzadas por este beneficio”, explicó el dirigente nacional.

“El hecho de que el Gobierno de Corrientes plantee su vocación de acompañar eliminando una dimensión de ingresos brutos, lo que significa un gran esfuerzo que realiza de esta manera, nos parece que cierra este gran círculo virtuoso de CAME con sus cámaras, las tarjetas en su cámara por parte de sistema financiero, y el Estado provincial que es el real soporte para defender lo que es la actividad económica en su jurisdicción y la región”, destacó el representante de CAME.

EXITOSO ANTECENDENTE

Entre el 5 y el 26 de julio pasado, la Provincia puso en vigencia el programa de incentivo al consumo de reintegro del 50% de las compras, con tarjetas de débito del Banco de Corrientes S.A., efectuadas en los supermercados adheridos durante los días miércoles del mes de julio pasado.

El 3 de agosto pasado, el Banco de Corrientes procedió a la acreditación de hasta 1.500 pesos por cuenta, en la cuenta de cada uno de los clientes de la entidad financiera que utilizaron su tarjeta de débito para la compra de mercadería y otros productos en casi un centenar de comercios adheridos en toda la Provincia.

La promoción, fruto de la articulación entre los sectores público-privado, contó con la adhesión de cerca de un centenar de supermercados en toda la provincia, con un alcance potencial a alrededor de 400 mil usuarios-clientes con tarjetas de débito de la entidad crediticia provincial.

Durante los días miércoles del mes de Julio, el reintegro del 50% estuvo vigente en cerca de 40 comercios de la Capital correntina y otros tantos supermercados de Empedrado, Ituzaingó, Bella Vista, Esquina, Gobernador Virasoro, Curuzú Cuatiá, San Roque, Monte Caseros, Goya, Santa Lucía, Mercedes, Itatí, Mocoretá, Saladas, San Luis del Palmar y Paso de los Libres.