Procesaron al ex Fiscal Federal de Paso de los Libres

El Juzgado Federal de Paso de Los Libres, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, procesó sin prisión preventiva al ex fiscal Benito Pont en una causa por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Otros 18 implicados fueron alcanzados por la medida el 22 de agosto.

Durante años, en Paso de los Libres, funcionaron varios prostíbulos. Se formalizaron denuncias, pero por alguna razón los locales no eran allanados o sus dueños eran avisados de antemano.La explotación de mujeres continuó incluso mientras la justicia federal investigaba, hasta que se supo que detrás de la organización de proxenetas había un entramado de hombres poderosos que no sólo hacían la vista gorda sino que participaban en el delito.

Los fiscales federales que se hicieron cargo de la causa pidieron el procesamiento de una veintena de personas, entre los que están Benito Pont, quien fuera el fiscal federal de Paso de los Libres, y su cuñado, José María Viero, dueño de uno de estos locales, además de comandante mayor de la Gendarmería. Los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, junto a Miriam Benítez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, y Carlos Schaefer, fiscal federal de Cámara de Corrientes, le pidieron a la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del caso, el procesamiento Pont y de 18 personas más. Los fiscales pidieron que se mantenga el embargo y decomiso de los bienes de los acusados, que se usarán para la reparación de todas las víctimas de esta causa.

Están procesados Rosana Estela Rodríguez, Pedro Norberto Sánchez (miembro de la Gendarmería), Selva Beatriz Sánchez, Ramón Antonio Do Santos, Silvio Antonio Do Santos, Claudia María Do Santos, Claudio Reinaldo Do Santos, Juan Ramón Carpe, Jorge Adrián Barboza, Dionisio Velasco, Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, Ricardo Gustavo Aguirre, Cristian José Fretes, Javier Alejandro Ruiz Díaz, además de Viero y Pont, que “formaron parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual”.

Los locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento” y “Hotel Momentos”, ubicados por la ruta nacional Nº 117, entre los kilómetros 8,5 y 7,5, donde hubo actividad ininterrumpida al menos entre 2010 y 2016. Ricardo Aguirre (uno de los líderes) “aseguró su impunidad ante la justicia federal de Paso de los Libres a partir de su influencia sobre su amigo y exsocio comercial, el entonces fiscal Benito Pont y de José María Viero, quien tenía autoridad en la ciudad en virtud de su alto rango en la Gendarmería.