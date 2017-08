Piumato estuvo en la ciudad y habló de la situación de la justicia federal en Libres

Julio Piumato recorrió varias dependencias judiciales, dialogó con camaristas, jueces y fiscales y realizó varias asambleas tanto en el ámbito de la Justicia provincial como federal. En la gráfica, en el despacho de la doctora Martín, defensora federal de Paso de los Libres.

Junto a él, entre otros, el secretario gremial, José Luis Mora y Araujo, a quien dio un explícito respaldo. Piumato puso en la mira el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal del fuero federal. Tras dos días de intensa actividad en Corrientes, el paso de una de las primeras espadas del gremialismo argentino, Julio Piumato, dejó mucha tela parea cortar. Luego de realizar encuentros y asambleas en la Capital se dirigió a Paso de los Libres para encabezar encuentros similares. -¿Puede resumirnos su actividad en Paso de los Libres?

-Hemos tenido una jornada desde muy temprano muy activa. Mantuvimos una reunión con el activismo que está formando aquí la seccional de la Unión de los Empleados de la Justicia en el Poder Judicial de Corrientes. También recorrimos distintos tribunales, estuvimos en los juzgados Civil y Comercial y Laboral, en la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores y en la Fiscalía de Instrucción 1 y 2, en el Tribunal Penal, en el Juzgado de Familia, en el Juzgado de Instrucción 1 y 2 y después también en la Justicia Federal.

-¿Fueron encuentros productivos?

-Fueron muy importantes. Realizamos siete asambleas con los trabajadores, con participación también de magistrados. Estuvimos con la doctora Batalla, con el doctor Acevedo, con la doctora Carlino, en el Tribunal Oral, con el doctor Infrán, con el doctor Pardo de Familia, con la doctora Alegarreta, el Juzgado de Instrucción de los doctores Aldas e Insaurralde.

-¿Con qué resultados?

-Muchos de ellos hasta se afiliaron, porque nuestro planteo es que esto es una gesta que tiene que incluir a todos los sectores de la Justicia para reivindicar el reclamo por los salarios, por la dignidad y todo lo que hace a un sistema tan importante para la democracia como es el Poder Judicial, en este caso de una provincia tan importante como la provincia de Corrientes. Más cuando en las banderas que tiene esta Seccional planteamos una reivindicación que es común a todos los sectores de la Justicia, que es la autarquía financiera del Poder Judicial.

-¿Cuál es la situación de conflicto que existe en la jurisdicción de Paso de los Libres respecto a la Fiscalía Federal?

-En principio te anticipo una cuestión: nosotros no estamos recorriendo el país buscando adeptos.

-Sí, lo sabemos: a ustedes los invitan, y responden a esa invitación.

-Hemos notado la acefalía que existe, la ausencia de una organización que defienda a los trabajadores judiciales.

-¿Cuál es la situación de la Fiscalía General de Libres?

-Es absolutamente irregular. El Fiscal anterior está investigado en una causa penal. Pero a partir de eso se ha pretendido innovar en los trabajadores judiciales con una instrucción sumarial que no ha sido sumario porque no hay ningún elemento que incrimine a ningún agente. Pero usando esa treta o ese ardid de una instrucción que no tiene ninguna actuación ni llega a nada, se justifica mantener una seudo intervención. Es una metodología que usa mucho la procuradora general de la Nación, la doctora (Alejandra) Gils Carbó.

-¿Quién es responsable de esto?

-Parece que se ha sumado quien está subrogando la Fiscalía General de Corrientes, el fiscal (Carlos) Schaefer. Así, se interviene la Fiscalía con personas que no están capacitadas porque ni han concursado. Llegan funcionarios como paracaidistas que viene alterando el trabajo no sabemos con qué intenciones reales. Las fiscalías federales no son coto de caza de ambiciones espurias sino estructuras fundamentales del Ministerio Público Fiscal y por lo tanto hay que respetarlas, como se respeta la estructura de un organismo federal. En primera persona

-¿Cuál es su opinión respecto a la situación de este Juzgado Federal de Paso de los Libres, muy importante para el desenvolvimiento de la Justicia en la Provincia?

-Esta es una situación que se debe definir cuanto antes. Es una irregularidad de casi tres años que está en una situación de incertidumbre. El Juzgado está acéfalo hace años, pero ya hace más de tres años que está la terna en el Poder Ejecutivo. Dos veces rechazó el Senado la postulación que había en el Gobierno anterior, que finalmente retiró el pliego y mandó otro. El gobierno actual volvió a insistir con el mismo candidato (doctor Gustavo Fresneda) y el Senado demostró que no hay prácticamente senadores que tengan voluntad de tratar este pliego. La irregularidad es que ni el Senado lo rechaza directamente ni el Poder Ejecutivo lo retira, así que nuestro planteo va a ser que se defina la situación de una vez por todas. Hay que normalizar el Juzgado Federal de Paso de los Libres.

-De esta afiliación a su gremio no sólo de trabajadores, sino también de fiscales y hasta jueces, ¿qué lectura hace usted, Piumato?

-Mi visión es que hay una necesidad de contar con una herramienta que dinamice los reclamos que hacen todos los estamentos del Poder Judicial. Porque todos, incluyendo jueces y fiscales, están pasando por una dura situación. Ya lo hemos dicho: si no hay justicia con los que trabajan en la Justicia, ¿qué puede esperar el resto de los correntinos?

-¿Cuál es la situación del doctor José Luis Mora y Araujo (secretario del Juzgado Federal libreño)?

-Él ocupa la Secretaría Gremial de nuestra Organización.

-Entonces, es un hombre de su gremio…

-Lo consideramos un hombre probo. Ahí hay una derivación de las actuaciones de la Fiscalía intervenida por el doctor Schaefer. Hemos reclamado a la Cámara sobre las denuncias de este hombre que parece un denunciante serial. Denuncia con cualquier elemento.