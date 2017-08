Pidieron la reincorporación de Cemborain en el padrón

FSostienen que no existe ningún impedimento legal para que figure en el registro electoral.

Luego que les notificaran que el jefe comunal de Mercedes, Víctor Cemborain tenía una condena firme de un año de prisión en suspenso por lesiones, el Juzgado Federal con competencia electoral lo habría tachado del padrón. Esto le impediría emitir su voto y competir en las próximas elecciones en la que quiere ir por su reelección. Por ello, ayer solicitó su rehabilitación en el citado registro de electores porque asegura que no pesa sobre él ningún tipo de inhabilitación.Sobre esto, desde la defensa del jefe comunal reiteraron que en la mencionada sentencia no contempla ninguna pena referida a limitar el ejercicio de la función pública. En tanto, señalaron que la condena de prisión en suspenso por un año quedó firme hace más de 12 meses, por lo cual consideran que ese plazo ya fue cumplido.“Estimamos que a la brevedad nos darán una respuesta”, expresaron a este medio.En tanto, desde Juzgado Federal con competencia electoral ratificaron que todo lo actuado lo realizaron de acuerdo a la legislación vigente. Haciendo referencia a la confección de los distintos padrones para las elecciones.En este contexto, cabe recordar que Cemborain también expresó que si él no puede competir, existen personas en su equipo de trabajo que están en condiciones de hacerlo.

F:El Litoral