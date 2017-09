“Mi candidatura es cosa del pasado, Gustavo está ahí porque tiene condiciones”

El libreño Eduardo Vischi subrayó que su candidatura a Gobernador “es cosa del pasado. No quedan rencores ni nada por el estilo”. “Dije que tenía la intención y creo no haberme equivocado. Yo fui sincero y lo dije… otros tal vez no lo hicieron”, dijo el actual Ministro de Coordinación.

“Gustavo (por Valdés) tiene sus condiciones y por eso está ahí”, recalcó. El libreño aclaró: “la aspiración sigue estando. Yo me siento preparado. Dentro de 4 años tendré 50… tal vez ahí esté preparado”. E insistió que no hay molestias internas: “la sociedad lo que menos quiere es llanto… nosotros estamos para resolver los problemas de la gente” Sobre por qué no quiso ser candidato a Diputado Nacional, respondió: “elegí quedarme en Corrientes porque considero esencial aportar al equipo de trabajo de Gustavo Valdés” Consultado sobre el papel de Ricardo Colombi en el futuro, dijo: “será un gran apoyo político para Gustavo Valdés y para la gestión. Será muy positivo porque irá indicando la primera etapa de la gestión encabezada por Valdés” Y aclaró: “no hay margen interno para un doble comando”. “Gustavo Valdés tendrá el poder, y será así. Tenemos que tener la altura y la grandeza de entender que somos un equipo. Creo que aprendimos de lo ocurrido en 2005 y a la sociedad no le interesa eso”, señaló Vischi recalcó que “nunca pasó por mi cabeza romper con la UCR”. En referencia a los otros potenciales candidatos, dijo: “hubo un acto de grandeza de todos. Y en lo personal, si me siento útil y conozco mi rol, no tengo heridas. Puede doler si hay una exclusión, pero eso no pasó conmigo” Para el actual funcionario provincial “lo más urgente es la modernización del estado. Esto es prioritario. Debe darse una nueva forma de hacer gestión, y como estado debemos tener un rol más ejecutivo para facilitar el desarrollo productivo” Respondió sobre las nuevas camadas políticas que vienen ocupando espacios: “Ricardo Colombi está impulsando el recambio generacional, y si después vuelve a ser candidato implicaría un fracaso nuestro, más allá que es un hombre joven que puede tener sus obvias aspiraciones políticas”. (Radio Dos)