Martín “Tincho” Ascua ratificó su apoyo a todas las listas

El candidato a intendente por el PJ en Paso de los Libres, Martín Ascúa, ratificó su apoyo a todas las listas, no a ninguna en particular. Tengo un amplio criterio de respetar a todas por igual y me muestro con todos los candidatos del Frente “Juntos Podemos Más” que competirán democráticamente en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ante versiones periodísticas, quiero dejar claro que mi criterio es amplio y democrático; será el pueblo en las urnas quién definirá por el candidato que sienta, lo represente.

Tincho Ascúa continúa su campaña como candidato peronista para la Intendencia de Libres y recorre los barrios de esa ciudad con intensas actividades de reuniones y diálogo permanente con los vecinos.