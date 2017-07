La Cruz: tiroteo con heridos en robo de una camioneta en la que viajaban un abogado y una policía

En un violento asalto con fuerte tiroteo, delincuentes robaron ayer dinero y la camioneta en la que se desplazaba un abogado en la localidad de la Cruz, hecho en el que una mujer policía resultó con herida de bala y a la cual le quitaron el arma reglamentaria.

De acuerdo a los primeros datos a los que pudo acceder El Litoral al cierre de esta edición, el caso ocurrió anoche pasadas las 19.30, cuando Humberto Bevigilio, de 65 años, abogado (y que también sería ex juez de paz de esa localidad), circulaba en su camioneta Toyota Hilux por un camino rural con destino a la localidad de Alvear, al Norte de La Cruz. El profesional iba acompañado de Daiana Cemborain, oficial sub ayudante de la Policía de Corrientes, que se trasladaba a tomar servicio en la comisaría alvearense.

Sorpresivamente, a unos 300 metros antes de llegar al cruce con la Ruta Nacional 14, en una zona conocida como paraje Izoquí, se encontraron con un tronco que obstaculizaba el camino, por lo que detuvieron la marcha. Al descender del vehículo para retirar el obstáculo, dos sujetos salieron de entre las malezas vestidos con uniforme militar y portando armas de fuego, redujeron al abogado pegándole culatazos en la cabeza. Ante esta situación la policía reaccionó y efectuó un disparo al aire, pero los asaltantes repelieron la acción y la hirieron en una pierna. Luego le robaron su arma reglamentaria, además de 500 pesos que tenía el abogado y escaparon llevándose la camioneta.

Posteriormente, la oficial con su celular que aún lo tenía entre sus pertenencias, alertó de lo sucedido a la Policía. Poco después arribó al lugar una ambulancia. Ambos fueron trasladados al hospital local y luego de la atención médica se conoció que Beviglio sufrió traumatismo de cráneo, mientras que la policía fue derivada al hospital de Paso de los Libres para extraerle el proyectil de la pierna derecha. Ambos están fuera de peligro.

En tanto que la Policía, la tomar conocimiento del hecho, inició las primeras averiguaciones, pero hasta el momento no se pudo dar con la camioneta ni con los autores del delito. En principio habrían descartado un intento de secuestro.