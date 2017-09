La Corte debería abstenerse de tomar decisiones políticas

Lo afirmó el jefe del gabinete económico provincial, Enrique Vaz Torres. Respaldó la coincidencia de Colombi con los gobernadores de la oposición.

El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres respaldó ayer la decisión de la cual formó parte el gobernador Ricardo Colombi. “Nos parece acertado que todos los gobernadores hayan acordado plantear de esta manera este tema, porque este es el ámbito natural donde se tienen que resolver las cosas y en buena hora que los mandatarios actualmente puedan reunirse”, dijo el Ministro.

El titular de Hacienda y Finanzas consideró así acertada la decisión de los gobernadores, incluyendo a Ricardo Colombi por Corrientes, de pedir a la Corte Suprema que deje para el ámbito de resolución política el reclamo de Buenos Aires por el fondo del conurbano bonaerense.

“No es la Justicia la que debe resolver un problema político. Porque, si bien es cierto que es razonable que se presente este reclamo por parte de la provincia de Buenos Aires, porque se quedó congelado ese monto; en ese contexto, ese monto estaba bien y era lo que habían acordado todas las jurisdicciones”, dijo a la prensa el jefe de la cartera económica provincial.

“Luego cambiaron muchas cosas. Cambiaron reglas de juego. El kirchnerismo concentró 25 por ciento más de recursos en sus manos y obtuvo una quita del 75 por ciento de la deuda soberana; es decir, de la deuda que se hizo cargo logró una quita del 75 por ciento en la reprogramación de deuda soberana y a las provincias le retuvo el 25 por ciento de los recursos”, describió Vaz Torres.

“Este contexto hizo que cambiara sustancialmente la relación de recursos entre la administración nacional y el conjunto de provincias y lógicamente retrotraer solamente en una discusión jurídica la actualización de un fondo amerita que esto sea considerado por el conjunto de todas las jurisdicciones no corresponde”, señaló.

“Durante la etapa kirchenerista, Néstor Kirchner primero cerró el Consejo Federal de Inversiones, que era el ámbito natural donde se reunían los gobernadores; prácticamente lo ignoró completamente y manejó con la billetera, una pésima característica para las jurisdicciones federales”, recordó.

“Concentró los recursos y los transformó en discrecional lo que antes era automático”, aseguró el titular de Hacienda y Finanzas.

“Entonces ahora, si tenemos que discutir nuevas normas de Coparticipación federal, lo tenemos que hacer en el ámbito que corresponde; primero se tiene que dar en las administraciones y luego en el Congreso de la Nación, que es el órgano natural donde se tienen que debatir estas cuestiones”, dijo Vaz Torres. “La resolución de estas cuestiones, a través de la política, siempre tiene salidas.

Cuando se judicializa no siempre los fallos de la Justicia son equidistantes o equitativos para todos; los recursos extraordinarios, Córdoba, Santa Fe y San Luis, por ejemplo, sale en función a una resolución judicial, y otras jurisdicciones no pueden ni siquiera plantear ante la Corte porque los vencimientos de deudas no permitían esperar planteos a la Corte”, dijo el Ministro.

“En el caso de Corrientes, por ejemplo, el tiempo que nos llevaría discutir en la Corte hacía que nosotros, si decidíamos esa vía, en el año 2010 no íbamos a poder pagar los sueldos. Entonces, no nos quedó otro camino que discutir en el ámbito de las reprogramaciones de deudas que fue lo que hicimos, y no insistir con la vía judicial”, apuntó.

“Otras provincias que tenían espaldas para poder hacerlo fueron por la vía judicial, la Corte les dio la razón y en función de ese fallo, este Gobierno y también por su voluntad política, comenzó a resolver el problema del famoso 15 por ciento y de las cajas transferidas y no transferidas y tenemos un ámbito de discusión”, puntualizó.

“Como venimos bien con el ámbito de discusión, el mensaje de los gobernadores fue el de no involucrarse en un tema estrictamente judicial y esto se le está diciendo a la Corte. La Corte debería abstenerse de tomar decisiones políticas”, afirmó Vaz Torres.