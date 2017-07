Jorge Antonio Romero visitó Paso de los Libres

El viernes visitó esta ciudad el candidato a Diputado nacional por el PJ, Jorge Antonio Romero, referente de la Lista Celeste y Blanca 503C de “Juntos podemos Más”, quien vino acompañado por el diputado provincial José Mórtola y el Intendente de Curuzú Cuatiá Ernesto “Lalo” Domínguez (candidato en 3er término), fueron recibidos por el diputado Alberto Yardín y el presidente del PJ local, Walter Fontana. También formó parte de la comitiva el candidato suplente en 1er término el libreño Martín Jouliá.

En una recorrida por diversos medios Romero enfatizó el hecho de que de ingresar en la cámara baja integrará el bloque del Frente para la Victoria o como se llama en su momento, dando una clara señal del alineamiento con la ex presidenta Cristina Fernández, destacó asimismo la necesidad de ponerle un freno al gobierno nacional en su carrera desenfrenada de políticas que solo perjudican a los sectores más vulnerables. Por su parte Mórtola destacó distintas facetas de Romero y su larga militancia dentro del PJ y en defensa de los más humildes, en el mismo sentido el libreño Alberto “Loro” Yardín enfatizó el hecho de que Jorge Antonio nunca eludió sus responsabilidades y asumió la presidencia del partido en uno de los momentos más complicado, recordando a su vez varios renunciamientos de Romero en haras de mantener la unidad partidaria. Los candidatos se comprometieron a volver a Paso de los Libres para seguir tomando contacto con los dirigentes y militantes dentro de un par semanas.

Promediando la mañana Jorge A. Romero y José Mórtola llegaron a esta ciudad en donde fueron recibidos, en su despacho, por el diputado Alberto Yardín, desde donde, ya junto al presidente del PJ Walter Fontana y el precandidato suplente Martín Jouliá, comenzaron un recorrido por medios locales, en primer lugar fueron a LT 12 en donde tanto Romero como los dos legisladores provinciales, Mórtola y Yardín, ahondaron en la actual situación no solo nacional sino la provincial, enfatizando el candidato nacional sobre la necesidad de que en la provincia haya un cambio verdadero de política que no solo tienda a abonar sueldos paupérrimos en tiempo y forma, sino que con Camau se va a lograr la transformación provincial con un sentidos industrialista que de mayor valor agregado a las materias primas correntinas y por ende generadora de trabajo para nuestro pueblo.

Luego visitaron ZOOM Fm, en donde la periodista Daniela Bojorque indagó a los candidatos y a los legisladores sobre distintos aspectos de la realidad provincial y nacional, en donde todos ratificaron su convencimiento de que hay que redoblar esfuerzos para que en las PASO el PJ en “Juntos Podemos Más” salga victorioso lo que sería el primer paso hacia la elección del 8 de octubre, en este sentido Mórtola indicaba que “no hay 8 de octubre sin 13 de agosto”, en este sentido Romero afirmó que las tres elecciones que tenemos por delante están íntimamente ligadas razón por la cual se debe ganar en agosto para marcar el camino del triunfo en las provinciales del 8 de octubre y el 22 del mismo mes colocar la mayor cantidad de legisladores nacionales para apoyar la gestión de Camau. A su turno Martín Joulia enfatizó en el problema del comercio internacional a lo que Romero confirmó que sería uno de los temas prioritarios a tratar cuando llegue a la legislatura nacional, habida cuenta de que del comercio internacional dependen infinidad de puestos laborales de forma directa o indirecta. Yardín destacó a su vez la necesidad de apoyar a Jorge Antonio, independientemente de las otras listas con las cuales existen tan solo diferencias mínimas, porque es el compañero que más experiencia muestra y sostiene un sólido compromiso con el modelo de inclusión social.

En este sentido, y ante la pregunta de la periodista, Romero enfatizó su pertenencia al PJ y su alineamiento con el pensamiento y trabajo efectuado por Néstor y Cristina ya que consideraba que luego de los gobiernos de Perón son la cabal muestra del pensamiento de solidaridad y trabajo colocando al capital al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del capital como ocurre actualmente.

Luego visitaron el cable local en donde volvieron a repetir los mismos conceptos que en los medios anteriores, haciendo hincapié, los dos legisladores provinciales –Mortola y Yardín- en el hecho de la falta de compromiso del poder político provincial con el trabajo legislativo, dado que casi en forma permanente, y a pesar de haber temas de suma importancia, el bloque del oficialismo hace caer las sesiones por falta de quorum. Indagado por el periodista sobre los hechos de la brutal represión sucedidos en la planta de Pepsico en Bs. As. Jorge Romero repudió totalmente los mismos enfatizando que esas acciones tienden solamente al disciplinamiento por parte del gobierno a quienes se opongan a sus políticas o que perjudiquen a “sus amigos”, dando cuenta de que además de perder sus trabajos fueron duramente reprimidos como hace décadas no se ve en nuestro país, destacando la necesidad de la defensa del trabajo como dignificador de la persona, justamente uno de los principios del peronismo.

Sobre la situación provincial Yardín apuntó duramente contra las decisiones del gobierno de no dar curso a proyectos aprobados por los legisladores, en ese sentido y en coincidencia de la pregunta de un televidente , Yardín recordó sendos pedidos de informes sobre la situación de los puentes en nuestra provincia y también el efectuado por él mismo sobre el Puente Internacional que une nuestra ciudad con Uruguayana, admitiendo que las autoridades dicen haber efectuado una evaluación pero que los resultados nunca fueron expuestos.

Jorge Antonio en otra de las intervenciones declaró claramente sobre la necesidad de que el gobierno nacional cambie el rumbo económico que nos está llevando en muy poco tiempo a épocas en que no se quiere volver, de desocupación, inflación irrefrenable, estanflación, recesión, pérdida de la industria PyME, importación desenfrenada y endeudamiento acelerado como nunca antes se vio, llevando a la disgregación social del pueblo, y para ello enfatizó Romero Nuevamente la necesidad de que en las elecciones PASO del 13 de agosto el correntino de una muestra de responsabilidad y vote a favor de la recuperación de los derechos que se perdieron en este año y medio dado que la única forma es ponerle un freno legislativo al gobierno de Macri.

Luego se visitó los estudios de un novel canal de You Tube, Confirmado. com, dirigido por el periodista Ignacio Villanueva en donde le efectuó una entrevista personal al candidato.

Luego de un almuerzo con los dirigentes y militantes que acompañaron a Romero, en donde se debatieron diversas circunstancias del acto electoral del 13 de mes venidero los candidatos se dirigieron a los estudios del Frontera FM en donde el periodista Mario Chiappa ahondo sobre preguntas de la realidad nacional y provincial, en esa entrevista se agregó el intendente de Curuzú, y precandidato en tercer luar a diputado nacional, Ernesto Dominguez, quien había llegado a nuestra ciudad cerca del mediodía, la extensa entrevista giró justamente sobre los hechos nacionales y la necesidad de apoyo legislativo para apoyar al eventual gobierno de Camau Espínola.

Luego los candidatos se comprometieron a visitar nuevamente nuestra ciudad en pocos días más. Cabe destacar que Jorge Antonio Romero concentra el apoyo de la mayoría de los intendentes justicialistas, legisladores y dirigentes de las distintas localidades lo que lo hace virtualmente el favorito en las elecciones para representar en la cámara de diputados a los correntinos, a pesar de ello en todo momento Romero enfatizó el hecho de que en todos los candidatos, independientemente de alguna pequeña diferencia conceptual, prima el sentido de unidad y el apoyo irrestricto a la candidatura de Camau Espínola.