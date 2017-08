Gobernadores de Brasil y Argentina ratificaron políticas de integración

Apertura comercial, regulaciones, infraestructura conjunta, lucha contra el narcotráfico, lazos con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, son algunos de los temas que integran la agenda bilateral. Ayer estuvieron mandatarios en Corrientes. Rogelio Frigerio dio la bienvenida.

Las jurisdicciones subnacionales también participan en la elaboración de una agenda de fortalecimiento del Mercosur. Las políticas de integración apuntan tanto a la dimensión comercial como a la cultural y a la inversión en infraestructura, en un contexto en el que el gobierno de Mauricio Macri busca una mayor apertura en tiempos de proteccionismo. Ayer, mandatarios de cuatro provincias y sus pares y funcionarios de cuatro Estados, avanzaron en Corrientes con esta alianza bilateral en el 2º Encuentro de Gobernadores de Argentina y Brasil.

Los gobernadores arribaron ayer a la ciudad. Para Corrientes fue un encuentro prácticamente histórico debido a que logró conjugar la presencia de una decena de representantes para construir una agenda bilateral de cooperación. Estuvieron presentes los gobernadores argentinos del Chaco, Domingo Peppo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Juan Luis Manzur; de Mendoza, Alfredo Cornejo. Por Brasil concurrieron los gobernadores del Estado de Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori; de Paraná, Alberto Richa; en representación del gobernador del Estado de Goiás, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira; por el Estado de Santa Catarina, el secretario adjunto de Estado de Agricultura y Pesca, Airton Spies; y el embajador brasileño en Argentina, Luis Eduardo Fonseca, quien fue recibido por la ministra de Educación, Susana Benítez.

Ricardo Colombi ofició de anfitrión en Casa de Gobierno, donde fue recibiendo a los mandatarios jurisdiccionales de ambos países. Luego arribó el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio, quien estuvo a cargo de la conferencia inaugural en el Teatro Oficial Juan de Vera. Fue el segundo encuentro. El primero se realizó en Rio Grande Do Sul.

El funcionario nacional brindó un discurso “aperturista”. Señaló la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales y que este encuentro apunta a revalorizar el Plan de Acción Argentina-Brasil que los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer firmaron. Entre los compromisos asumidos, Frigerio remarcó “el fortalecimiento del Mercosur dentro de la región y hacia mercados externos, la integración desde las infraestructuras, el combate al narcotráfico y la cooperación en materia jurídica, espacial, nuclear y en telecomunicaciones”.

Un mes antes de ese encuentro presidencial, se realizó la 3ª Reunión Bilateral de Comercio. Luego se realizó la Cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Mendoza, en el mes de julio, donde se firmó el Protocolo de Enmienda, convenio entre Argentina y Brasil “para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que consiste en un acuerdo ya existente que favorecerá, sobre todo, al comercio y a servicios”, recordó el ministro.

Frigerio, además, señaló que los Estados nacionales coincidieron en avanzar en acuerdos comerciales con posibles socios estratégicos como la Unión Europea, Canadá y Corea. También habló de ampliar los actuales acuerdos de preferencia fija con la India y con la Unión Aduanera del Africa Austral, y profundizar los vínculos con los países de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México, bloque económico cercano a Estados Unidos.

“Todas estas acciones dan cuenta de que la alianza estratégica entre nuestros pueblos es irreversible, puede avanzar a pasos agigantados o toparse por momentos con mesetas u obstáculos más complejos, pero lo único que no puede hacer es ir marcha atrás”, aseveró el ministro.

“La integración no es sólo una declaración de buena voluntad, es un instrumento, una herramienta muy eficaz para mejorar la vida de nuestros pueblos”, definió el titular de la cartera nacional. “La relación que une a nuestro pueblo tiene que demostrar al mundo que la integración es un hecho, lejos de ceder ante el proteccionismo comercial y el aislamiento tan vigente en este mundo. Nuestros pueblos siguen apostando por más unión y más confianza. En este sentido, el trabajo que las provincias de nuestros países pueden llevar a cabo para ayudar a los gobiernos centrales en el proceso de integración es un aporte muy valioso, por eso esta reunión de gobernadores tiene un rol fundamental en esta construcción”, manifestó Frigerio.

El ministro señaló que es fundamental avanzar con acuerdos de entendimiento en materia comercial y de inversiones, sanitarios, de fortalecimiento de las Pymes, de infraestructura estratégica, con participación de capitales privados.

Por su parte, el gobernador Ricardo Colombi hizo foco en la dimensión cultural y educativa de la integración, como así en la infraestructura conjunta. Señaló como prioridades los puentes Itaquí-Alvear, Uruguayana-Paso de los Libres, al igual que la represa Garabí.

“Las problemáticas que tenemos como provincia son muchas. Nosotros necesitamos esa verdadera integración al Estado de Rio Grande do Sur, en donde gran parte de nuestra producción de arroz tiene como destino Brasil y se requiere contar con puentes”, dijo el Gobernador.

“Tenemos intereses comunes, como reflotar aquel proyecto energético de la Represa de Garabí que permitirá tener más energía; contar con más vías de comunicación, donde la cultura y la educación sean un norte, no sólo la cuestión comercial”, expresó el mandatario provincial.