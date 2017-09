Eugenio Nito Artaza dialogó en la Radio TV: Tenemos muy buenas expectativas

El candidato a Vice Gobernador de Corrientes, el Bellavistense Eugenio Nito Artaza dialogó extensamente en el programa la Radio TV que se emite en los multimedios Garavano.

Estamos haciendo la recorrida con Camau. Tenemos muy buena expectativas.

Proponemos cosas que no están resueltas, empleo joven, viviendas, asimetrías cambiarias con los países vecinos, centros de adicciones en toda la provincia, la Universidad de Corrienntes, son los temas mas resonantes que trabajamos y dialogamos con la gente de toda la provincia, señaló Nito.

Lo que se hizo bien seguiremos haciendo como pagar los sueldos en tiempo y forma, pero nosotros también quermes mejorar los mismos, queremos que la gente cobre salarios acordes a sus trabajos, y sobre todo que sean dignos.

El reclamo central de la gente, es que lo sueldos paguemos en tiempo y forma, pero también que haya empleo joven, ya que en nuestra provincia no hay muchas industrias. Soy el autor de la ley envasado en origen que se hizo para la yerba mate, eso se presentó y aprobó para cuidar el trabajo de la gente que trabaja en ese ambiente.

Artaza también planteó la necesidad de atender con urgencia medidas que “morigeren las dificultades que están generando las asimetrías en las fronteras”.Nos preocupa que la gente tenga que comprar más barato “enfrente”, en el caso de Libres en Uruguayana, y los demás lugares fronterizos de la provincia.

Las madres nos piden centros de adicción. Es una tarea que tenemos que abordar con muchas instituciones, la fuerza publica, la salud, la iglesia entre otros. Pero es un flagelo a nivel nacional, y debemos hacer algo para aquellas personas que tienen esa problemática, no nos podemos quedar mirando nomas como esa gente aparte de sufrir esas adicciones son marginados.

Una de las primeras medidas que vamos a tomar, en caso de tener que asumir el día 10 de diciembre es…Igualar la asimetría del cambio con los otros países, que haya un subsidio con los impuestos, bajar las tarifas del servicio eléctrico, o el agua, buscar la economía a los comercios para que puedan bajar el precio de los productos y la gente pueda comprar en su ciudad y no tenga que viajar al país vecino para que les alcance el sueldo. Al trabajar en este sentido ayudamos a los comerciantes para que puedan vender mas, y al ciudadano “común” para que compre mas barato a su vecino comerciante.

En pocos días estaremos en la ciudad de Paso de los Libres con Carlos “Camau”, dialogando con los comerciantes, queremos que nos hagan llegar sus inquietudes y tomar medias sobre el tema,. Es una problemática de larga data, y no se está resolviendo.

Soy el impulsor de la nueva universidad nacional en corrientes, con una sede en Paso de los Libres, (aprovecho para agradecer a los distintos concejos deliberantes que declararon de interés provincial). Queremos que la Universidad de Corrientes tenga estudios complementarios con los estudios que ya tiene nuestra querida UNNE.

Hay jóvenes que no pueden pagar una universidad privada, el que puede pagar y quiere ir a una privada que lo siga haciendo, no hay problemas, pero hay mucha gente que no puede pagar una cuota universitaria.

Sobre las Candidaturas de Gerardo Bassi en Goya y Victor Cemborain en Mercedes, Artaza dijo que la justicia tiene que actuar libremente, como un poder independiente, hay antecedentes suficientes para que la justicia obre como corresponde, y en caso de no ser así recurriríamos a la Corte Suprema de Justicia. Los candidatos que son elegidos por el pueblo tienen que ser los que gobiernan. No que se le pongan distintas trampas para que se pueda impugnar a los candidatos.

CASO MALDONADO

Sobre el Joven desaparecido hace 1 mes, Santiago Maldonado, Nito dijo que debe aparecer, estamos en democracia. Vivimos momentos de tragedias en la Argentina en épocas de dictadura, ahora en democracia tiene que parecer lo antes posible, necesitamos saber que paso con el joven Maldonado.

EN MI CIUDAD CASI NO HAGA CAMPAÑA

En mi pueblo Natal (Bella Vista), no hago casi campaña, la gente sabe del afecto que tengo a mi gente, vivo ahí, me casé hace muy poco tiempo ahí y estamos viviendo con mi esposa (Cecilia Milone) en Bella Vista, así que casi no hago campaña, señaló Nito.

Ya hace 17 años que hago política, Camau ya hace unos años que también está en este ámbito, y nosotros tenemos la vocación política. Cuando estás en la política hay gente que te quiere y gente que no, pero esa es la democracia.

Al Gobierno provincial ahora le está costando mucho pedir una nueva oportunidad, luego de 16 años de estar gobernando la provincia.

ALEJAMIENTO DE LA UCR

Mi decisión de alejarme del radicalismo es que propuse internas, Inclusive el propio libreño Eduardo Visqui tuvo que esperar el dedo de Colombi para el candidato. No debemos tener un candidato a dedo, eso no es la UCR, por esos lineamientos no estoy en el Partido, aparte que desapareció mi ficha en Ctes.

Estoy trabajando con un Juez Federal para poder recuperar mi ficha en Corriente, acotó Nito en su extenso dialogo con los conductores de la Radio TV.