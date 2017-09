Este lunes llega a Monte Caseros el ministro Rogelio Frigerio

El Presidente no vendrá a Monte Caseros por cuestiones de agenda. En su lugar lo hará el ministro del Interior, quien el lunes antes del mediodía recorrerá una planta textil que ampliará sus instalaciones.

El presidente Mauricio Macri postergó su visita a Corrientes, por cuestiones de agenda. En su lugar vendrá el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que inaugurará el lunes las refacciones y ampliaciones de una planta textil de Monte Caseros el próximo 6 de septiembre.

Macri irá la próxima semana a San Luis por lo que no vendrá a Corrientes. Pero sí lo hará Frigerio quién cortará las cintas de la hilandería TN&Platex que inauguraría una marca propia de ropa.

La piedra fundamental de esta fábrica, la primera del grupo TN&Platex, se colocó en noviembre de 1979. Desde su origen al 2010, el volumen de producción inicial se multiplicó catorce veces.

De todos modos, está previsto que Macri regrese a Corrientes antes de las elecciones del 8 de octubre.

En ese marco, fuentes cercanas a la Casa Rosada local confirmaron que se prevé una nueva visita del Presidente para levantar la mano de la fórmula a la Gobernación de ECO+Cambiemos, Gustavo Valdés – Gustavo Canteros. Si bien el regreso de Macri no tiene una fecha confirmada, todo indicaría que sería en la segunda quincena de septiembre. El día dependerá de la agenda presidencial, pero en el Gobierno provincial aseguraron que “Macri vendrá”. Antes, claro, desfilarán sus funcionarios nacionales que ya son una constante en Corrientes.

Se espera que la séptima visita presidencial desde 2015 se concrete antes de las elecciones provinciales. La última vez que estuvo en Corrientes fue el 1º de agosto. No se descarta, además, que Macri repita una visita estrictamente electoral, para dar apoyo a los candidatos de ECO+Cambiemos para las elecciones del 8 de octubre.