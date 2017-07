En Libres no hay ambulancias para pacientes en estado crítico

El médico que atendió a una mujer con insuficiencia respiratoria y a un enfermo crónico en shock, narró el cuadro. bomberos salvó la urgencia.

Dos nuevos incidentes muy graves pudieron terminar ayer con consecuencias fatales en la localidad de Paso de los libres, a causa de la falta de disponibilidad de una ambulancia en el hospital San José. La situación no es nueva, ya que la falta de profesionales y ambulancia de larga distancia en 2015 derivó en la muerte del paciente Eduardo Valerio (un abogado correntino que sufrió un accidente cerebrovascular -ACV- que fue atendido en el hospital de Paso de los Libres y derivado a Uruguayana. Esto desnudó el déficit de un sistema sanitario colapsado y carente de herramientas.

A la par, los partes diarios del cuartel de Bomberos Voluntarios reflejan la cantidad de traslados de pacientes que éstos realizan ante la falta de ambulancias. Ayer, el médico privado Federico Centurión (quien fue director del hospital San José durante 11 años) narró las críticas situaciones que vivió. Ante ello, dijo a NORTE de Corrientes: “Ayer, 7.13 de la mañana, recibí el llamado de una paciente domiciliada en la Quinta Sección Palmar. A las 8 me presenté en su domicilio.

La paciente se encontraba con sintomatología compatible con insuficiencia respiratoria; necesitábamos una ambulancia para trasladarla. Llamo al hospital y nos comunican que no tienen ambulancia. Hubo gran desesperación de los familiares y también tuve una gran preocupación. Llamamos a servicios privados, pero ninguno podía venir. Intenté comunicarme con el 107 y algunas otras alternativas dentro del hospital. No hubo respuesta. Conseguimos que los Bomberos trasladen a la paciente. Camino al hospital me encuentro con la ambulancia del hospital San José.

En horas de la tarde, un caso similar me ocurrió con un joven al que atendí que presentaba riesgo de muerte, enfermo crónico con un shock de origen desconocido”. Extraoficialmente, el nosocomio cuenta con cinco ambulancias. En abril de 2014, la Provincia lo dotó de un móvil sanitario tipo furgón para realizar los traslados. En julio de ese año se entregó una unidad neonatológica de alta complejidad.

F:DNorte