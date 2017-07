El oficialismo hoy no tiene los números para aprobar el desafuero de De Vido

La ley de fueros no impide que un legislador o funcionario sea llamado a indagatoria en el marco de una causa penal. “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político“, dice la norma. Sin embargo, Stornelli pidió el desafuero antes de la indagatoria.