El Intendente Raúl Tarabini dialogó en la Radio TV

El intendente municipal dialogó telefónicamente esta mañana en el programa La Radio TV que se emite por Tele Diez, y Radio 3. En su dialogo comentó sobre las distintas obras que se están realizando en la ciudad de Paso de los Libres.

Al inicio de la charla comentó sobre las obras que se están realizando para ordenar urbanamente la ciudad, por eso es importante las obras que se están realizando. Con un importante aporte del gobierno nacional de 150 millones de pesos, y el gran aporte de la municipalidad.

También se están realizando obras hídricas en distintos puntos de la ciudad con fondos del municipio.

Mi idea es poder contar con una nueva oficina de transito en zona de los barrios, eso ayudará mucho al control vehicular en esa zona.

También quiero agradecer a todos los vecinos de la ciudad que interactúan con el municipio sobre las distintas problemáticas que tenemos en la ciudad. Es muy importante que todos los ciudadanos participen para poder ir mejorando los distintos temas.

Estamos trabajando en el mejoramiento de la energía y cloacas en el barrio hipódromo, comentó entre una gran cantidad de cosas que se están realizando en nuestra ciudad.

Hay un gran proyecto para la parte de la costanera, no quiero comentar mucho sobre ello, pero se esta trabajando arduamente para ello.

Ahora hay muchos operarios municipales de distintas áreas trabajando en el parque municipal Juan Domingo Perón, para el próximo fin de semana que se realizará el festival del guiso, también se están colocando juegos nuevos en ese lugar.

Como objetivo tenemos que comprar un terreno para poder trasladar el basural del lugar donde se encuentra.

Con respecto a lo político, Tarabini dijo que todavía no hay candidatos para secundarlo, es el partido el que tiene que elegir si soy yo el que deba seguir como jefe comunal, o si tendrán que poner a otro, acotó.

Por mi parte estoy muy feliz de todo lo que pudimos hacer en estos años al frente del municipio, y si tengo que continuar o no, ya no depende de mí. Me siento con fuerzas y ganas de seguir.

Estamos trabajando para poder tener una nueva terminal de ómnibus, es un sueño y anhelo de todos los libreños y estamos trabajando para que se pueda empezar con esas obras, es un proyecto de la gestión anterior, de esta y seguramente se concretará en la próxima gestión.

Luego del triste episodio donde tuvimos más de mil evacuados, recibimos las felicitaciones del gobierno nacional, provincial, y cada una de las cosas que realizamos esta todo en distintos documentos para dejar plasmado todo lo que se hizo, por si se necesita para futuras crecidas del río Uruguay.