ECO+Cambiemos presentará al candidato el viernes a las 11

Ricardo Colombi presentará al candidato a Gobernador por el espacio que lidera, ECO+Cambiemos, el viernes a las 11 en el Salón Lapacho del Club San Martín. Así confirmaron fuentes cercanas al Gobierno.

Aunque en un principio trascendió que la presentación se haría extensiva al candidato a vice, los organizadores aún no se animan a dar detalles al respecto. Sucede que será una decisión que se dialogará hasta último momento con el mandatario provincial.

Se rumorea que uno de los principales postulantes a suceder a Colombi es el diputado nacional, quien no renovará banca y ex ministro de Seguridad, Gustavo Valdés. Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi no desestimó sus aspiraciones. No obstante, sostuvo que es menester esperar el anuncio y luego, cada uno ocupará su rol dentro del equipo de ECO+Cambiemos.

Por otra parte, otro de los nombres potables era el de Carlos Vignolo, quien ayer confirmó su traspaso al Plan Belgrano (Ver nota). En cuanto al senador provincial y presidente de la UCR Corrientes, Sergio Flinta, este no se colocó el traje de candidato. Ayer estuvo presente en la firma del Acuerdo de la Naturaleza (Ver página 3).

Hasta el momento,los nombres que circularon fueron de referentes del radicalismo, debido a que Colombi señaló en reiteradas ocasiones que sería un radical el candidato. Además, se abre la incógnita sobre quién sería el compañero de fórmula.