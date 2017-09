Dos accidentes de transito ocurrieron en horas de la tarde de este lunes

En horas de la tarde de este lunes, dos accidentes de tránsito fueron registrados en el centro de la ciudad. El primero ocurrió en la intersección de calles Colón y Rivadavia siendo protagonistas dos camionetas, mientras que poco más tarde en Madariaga y Pago Largo colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El primero de los accidentes ocurrió en la esquina tradicional de Colón y Rivadavia, donde en medio de la lluvia, la unidad de rescate de Bomberos se dirigía a una urgencia y es colisionada por una camioneta Ford Ranger que no habría alertado su paso. Cabe señalar, que en dicha intersección se encontraba funcionando el semáforo y el paso habría estado habilitado para el vehiculo particular que circulaba por Colón. Tanto la unidad Alpha 17 de Bomberos como la Ford Ranger terminaron en la vereda de la ex plazoleta 12 de Septiembre. Dos personas habrían resultado con lesiones de carácter leve.

Poco más tarde, un automóvil de marca Fiat y una motocicleta colisionaron en la intersección de calles Madariaga y Pago Largo, donde los daños fueron materiales y se asistió a quien circulaba en el rodado menor. Al momento de ambos accidentes, llovía en la ciudad.