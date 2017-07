Dirigentes, organizaciones y militantes con Camau

Analizando la coyuntura provincial y nacional en materia de políticas sobre Derechos Humanos, el encuentro realizado en Curuzú Cuatiá este sábado, permitió al candidato a gobernador de Corrientes por el Partido Justicialista, Carlos Mauricio Espínola, intercambiar ideas con la militancia en materia de Derechos Humanos.

INTENDENTE DE CURUZÚ CUATIÁ

El Prof. Ernesto Gabriel ‘Lalo’ Domínguez es uno de los precandidatos en las elecciones legislativas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que se disputarán el 13 de agosto, de las que surgirán los candidatos para las elecciones generales del 22 de octubre.

Esto decía el intendente curuzucuateño en el encuentro del sábado: “Hay que asumir cuál es la realidad de muchos pueblos de Corrientes y en eso hay que ser conscientes desde dónde se parte; y los que queremos ser líderes de nuestros pueblos, sabemos que tenemos que ir un paso adelante, acompañando pero llevando hacia lo que queremos, hacia lo que debe ser, hacia lo ideal, pero sin olvidarnos desde dónde estamos partiendo”.

“La sociedad conservadora de nuestra provincia hace que tengamos que transitar ese equilibrio muchas veces. Entonces en estos espacios de debate, de diálogo y conversación, queremos que ustedes se lleven la certeza de que desde el lugar donde estemos, vamos a seguir con esta línea de defensa”.

“Los que nos conocen ya saben que no solamente lo hablamos, sino que también lo vivimos desde la familia, así que no voy a ahondar en cuestiones que no hacen falta. Sí lo que pueden hacer, es transmitir que desde nuestra lista, como diputados nacionales, a partir de las elecciones del 13 y las del 22, vamos a tener una posición clara de defender los intereses de los que hoy están quedando excluidos por las políticas que todos sabemos”.

PRECANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL

También habló el precandidato a diputado nacional, Jorge Romero: “Demás está decirles que desde el Congreso de la Nación o desde el lugar donde nos toque estar, vamos a seguir defendiendo con mucha fuerza todas nuestras políticas de Derechos Humanos que se han llevado a cabo desde el año 2003 en adelante”.

Ustedes fueron grandes luchadores y militantes, que han sufrido las consecuencias de la dictadura militar, y es bien que nosotros defendamos sus derechos. Entonces desde el 10 de diciembre con Camau, también Corrientes se va a insertar en la defensa de los “Derechos Humanos, porque hasta el día de hoy ha estado ausente de todo tipo de defensas en materia de DDHH. Si no hubiese sido por los intendentes que han puesto en valor lo que es la defensa de los DDHH, Corrientes hubiese estado ausente de lo que es la Memoria, Verdad y Justicia”.

PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

El intendente de Goya, presidente del Partido Justicialista y candidato para su reelección al frente de la Municipalidad de la segunda ciudad correntina, Gerardo Horacio Bassi destacó los logros de su ciudad: “A partir del año 1976, los jóvenes que teníamos pelo largo, barba, bigote o queríamos leer ‘El Descamisado’, a Jauretche y otros; teníamos mucho miedo. Andábamos con el documento a cuesta. Nos juntábamos con una chica y no podíamos darnos la dirección ni teléfono. Éramos un grupo grande de jóvenes que soñábamos con una sociedad más inclusiva, con oportunidades más justas y equitativas”.

“En esa época, igual que ahora, nos quieren hacer creer que con la ‘no-política’ esto se mejora; que con el individualismo, el ‘sálvese quien pueda’, dando cátedras de moral, diciendo que ‘si hubiesen estudiado’, aquellos que tienen la casa más linda, la mujer más maravillosa y los hijos más preciosos, quieren que nos dividamos, que no generemos una construcción colectiva. Divididos somos más fáciles”.

“En Goya estamos comprometidos de verdad con los Derechos Humanos. Habíamos hecho una propuesta a MEDEHS, que trabajó siempre por los DDHH, que si nosotros ganábamos la elección, ellos nos iban a dar el nombre de quién dirigiría la Dirección de Derechos Humanos. Se trabajó mucho, señalizamos cinco Sitios de Memoria, nominamos una avenida en reconocimiento a un enorme obispo, monseñor Alberto Devoto, con 27 palmeras que recuerdan a los compañeros detenidos y desaparecidos.

“Es un orgullo que Goya sea una ciudad con Derechos Humanos”.

CANDIDATO A GOBERNADOR DE CORRIENTES

Por último, las organizaciones y militantes de toda la provincia, entregaron un documento con ideas, análisis y visión de las políticas de Derechos Humanos que desean para Corrientes, al candidato a gobernador, Carlos Mauricio Espínola, que también se dirigió a los presentes: “Lo que más pide la gente es trabajo, pero también pide sueldos que estén por encima de la línea de pobreza y ganarle a la inflación con salarios dignos”.

Camau sostuvo que en sus recorridas por la provincia “compruebo diariamente que nuestra sociedad quiere salir del atraso que padecemos desde hace 16 años, especialmente en lo que hace a la falta de empleo y a la escala salarial, que es la más baja de la región”.

Sostuvo en ese sentido que “los correntinos podemos vivir mejor y lo vamos a lograr entre todos, gracias al gran acompañamiento que ha logrado nuestro proyecto”.

El candidato a gobernador llegó hasta Curuzú Cuatiá en el marco de una nueva gira por el interior en la que insistió: “Los correntinos podemos más, solamente hace falta que nos juntemos para tomar la decisión de decir basta a los peores sueldos del país”.

“Corrientes puede darles mucho más a sus trabajadores. Por ejemplo, este año nuevamente la coparticipación de la provincia terminará creciendo un 35 por ciento, pero los sueldos solamente crecieron un 22 por ciento. Es lo que vamos a cambiar”, aseguró.

Sostuvo que “de ninguna manera los salarios de los empleados públicos, de los docentes, médicos y policías deberían estar por debajo de la línea de pobreza, por eso mi compromiso es compartir con el trabajador cada peso extra que ingrese al Estado por coparticipación”.

“El objetivo es que los sueldos no pierdan la carrera contra la inflación, que siempre vayan adelante de la suba de precios para asegurar la calidad de vida de la gente y generar consumo. Porque si hay consumo crece la actividad privada”, analizó.

El candidato a gobernador afirmó que “en estos 16 años nos hicieron creer que estábamos bien, pero ahora miramos las estadísticas y vemos que somos la provincia más pobre, la que paga los peores sueldos y la que tiene la mortalidad infantil más alta”.

“En estas condiciones no podemos seguir y la gente se ha dado cuenta, por eso contamos con un sólido acompañamiento popular y estamos seguros de que lograremos un gran triunfo el 8 de octubre”, vaticinó.

Camau advirtió a quienes “dicen que no se puede mejorar los sueldos y generar empleo genuino con industrias que todo es posible cuando se trabaja en función de un objetivo de vida, es lo que aprendí en mi carrera deportiva”.

“Me decían que no podría ganar medallas y gané 4, me decían que no podría gobernar Corrientes y fui intendente. Por eso insisto: los correntinos juntos podemos más y lo estamos demostrando en este fin de ciclo, a punto de iniciar una nueva etapa con oportunidades para todos”, finalizó.