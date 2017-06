Dictaminan a favor de extraditar a Paraguay al presunto líder del robo a Prosegur

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Ferrini, solicitó que se concluya el trámite y se conceda la extradición de Diego Ariel Bustamante Palma, quien era buscado por la justicia de Paraguay en el marco de la investigación por el robo de U$S 11.720.255 a las oficinas de Prosegur y la muerte del suboficial Sabino Benítez, ocurridos el pasado 24 de abril, en Ciudad del Este.

El 16 de junio, personal de la Gendarmería Nacional Argentina siguió a Bustamante Palma desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad misionera de Posadas. Sin embargo, el prófugo volvió tras sus pasos hasta la localidad correntina de Ituzaingó, donde finalmente fue apresado.

Así, Bustamante Palma fue trasladado hacia la capital correntina donde, el 19 de junio pasado, declaró ante la Justicia y manifestó de forma clara y precisa que deseaba ser trasladado a Paraguay, para presentarse ante las autoridades de dicho país, que lo buscaban por el robo con resultado de muerte y asociación criminal.

Es que, de acuerdo al alerta de Interpol, Bustamante Palma habría participado activamente en el robo a la empresa Prosegur, con armas de guerra y artefactos explosivos, al tiempo que se lo señala como el líder de la organización criminal y se consigna que fue su vivienda –en la que se encontró un arsenal- la que sirvió como base de operaciones para el mega asalto.

En su dictamen, y de acuerdo a con las manifestaciones de Bustamante Palma, Ferrini consideró que correspondía concluir el trámite y conceder la extradición a la mayor brevedad posible del detenido provisoriamente. El fiscal expresó a su vez que se encontraban reunidos los requisitos formales para conceder la extradición, ya que el hecho que se le endilga constituye delito en nuestro país con una escala superior a un año, no se encuentra prescripto, no se trata de un hecho político y la persona detenida resulta ser la reclamada.