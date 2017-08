Daniel Caran: Este no es un gobierno radical

El precandidato a Diputado nacional por Volver a Creer, del Partido Justicialista, Daniel Caran expresó ayer que “este no es un gobierno radical, es un gobierno colombista”. Y agregó: “El colombismo ejerce la censura; un gobierno radical jamás haría eso”.

El periodista que aspira a una banca en el Congreso Nacional concedió una entrevista a EL LIBERTADOR, que se publicará extensamente en una edición posterior.

En un anticipo de sus expresiones, señaló ayer que no cree que Ricardo Colombi sea candidato a intendente de Mercedes (desde donde lo conoce desde hace muchos años, ya que ambos son mercedeños).

“Primero, porque no creo que a él le interese eso; pero principalmente porque, si decidiera ser candidato, no va a ganar. Los mercedeños no lo quieren”, aseguró Caran.

Se inclinó a suponer, más bien, que Ricardo “aspiraría a una banca de legislador. Pero, por sobre todo, creo que tiene la intención de encabezar un gobierno paralelo, si (Gustavo) Valdés llegase a acceder a la Gobernación, cosa ya de por sí difícil”.

“Es lo mismo que intentó hacer con su primo Arturo (Colombi) -agregó-, que se le fue de las manos”.

“Hay que ver si Valdés es, o no, como Arturo”, añadió.

Al evaluar los doce años de gestión nacional de Néstor y Cristina Kirchner, indicó que “el kirchnerismo tuvo sus aciertos y sus errores, pero yo creo que durante su gestión hubo más cosas a favor que en contra”.

Sin embargo, no se definió como kirchnerista. “Yo soy peronista -dijo-, y el peronismo es esencialmente el mismo a lo largo del tiempo, sólo que cada líder le da su impronta particular en cada momento”.

Dijo que aspira a “un peronismo 2.0, con caras nuevas pero al mismo tiempo respetando y valorizando el aporte de los viejos dirigentes, con su experiencia y su sabiduría”.

Abogó para que “vuelvan las unidades básicas, como centros de contención social y cultural, no sólo política, para peronistas y no peronistas, en definitiva, para beneficio de la sociedad”.

Al opinar sobre la Administración que culmina el próximo 10 de diciembre, consideró que “los 16 años de gobierno colombista no nos han dejado nada, sólo marketing y una provincia atada con alambre”.

Reivindicó las Paso como mecanismo de selección democrática de los candidatos. Criticó duramente, por lo tanto, la posición contraria de Ricardo Colombi a este mecanismo. “Eso demuestra -dijo- su desprecio por la democracia, porque él prefiere elegir sus candidatos a dedo”, dijo.