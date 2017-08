Corrientes: El ministro Vaz Torres anunció un plus extraordinario de 2.000 pesos en cuatro cuotas

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia realizó los anuncios de mejoras salariales para estatales activos y pasivos. Enrique Vaz Torres anunció el pago de un plus extraordinarios de $2000 en 4 cuotas de $500 respectivamente durante los próximos meses. “Estamos diciendo qué día y cómo se pagará cada mejora de acá hasta fin de año, lo que consolida nuestra política salarial que garantiza previsibilidad y paz social”, expresó el ministro de Hacienda, en conferencia de prensa. “En el año el aumento alcanza el 40%”.

Cronograma de pago desde el mes de Septiembre:

Aumenta a $3.000 de bolsillo el adicional mensual

Con todas las medidas del año, el beneficio pasó de $1.300 a $3.000 de bolsillo. Una suba de 131%.

La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).

Este plus de $3.000 se pagará los días:

Miércoles 13: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Jueves 14: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Viernes 15: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.

PLUS EXTRAORDINARIO DE $2.000 PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE

Se abonará durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

Consiste en un plus de $500 por mes. No remunerativo y no bonificable.

Este plus de $500 se pagará los días:

Martes 5 de septiembre: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 6 de septiembre: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Jueves 7 de septiembre: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.