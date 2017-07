Corrientes: Con Valdés listo y Peteco agazapado, el Mono se despediría en septiembre

El influyente Ministro Secretario General de la Gobernación dejará el cargo para asumir al frente del estratégico Plan Belgrano. Los nombres pululan para suceder a Vignolo en una de las áreas más gravitantes de la gestión radical. Mientras, el legislador nacional ituzaingueño apuntala en campaña a los precandidatos a diputados nacionales, como futuro postulante a la Gobernación. A su vez, el Ministro Coordinador del Gabinete continúa su labor institucional, combinándola con la política, que lo posiciona como uno de los más respetados a escala territorial ¿Qué hará Ricardo el viernes?

El propio Ricardo Colombi dejó la mbopa sobre él. Dijo que Carlos Vignolo cumple con todas las aptitudes necesarias para encabezar el Plan Belgrano a escala nacional y que quedaba en el propio “Mono” el hecho de asumir un nuevo desafío. Pasaron varios días de esa apreciación y EL LIBERTADOR pudo saber que desde el Gobierno nacional ya preparan la llegada del Ministro Secretario General de la Gobernación como figura de recambio para darle salida al tucumano, José Cano.

El mes elegido sería septiembre. O sea, casi dos meses de período ventana para acomodar las calchas dentro del área nacional que comanda una batería histórica de obras que vendrían a subsanar el “ninguneo” histórico que aplicaron al Norte argentino las sucesivas administraciones nacionales. Allí se lograría una salida diplomática de Cano y se podría preparar el arribo del correntino.

Mientras, en Corrientes el interrogante será quién reemplazará a Vignolo en la poderosa oficina de la Secretaría General de la Gobernación. “Por ahí pasa todo”, graficó con una concisión científica uno de los trabajadores de la Rosada correntina.

Será otro de los misterios que tendrá que develar el gobernador, Ricardo Colombi, quien de esta manera “tacha” una de las posibilidades que se manejaban en la “novela del candidato”. Quedarían así tres hombres radicales para el ungimiento hacia octubre. Gustavo Valdés, Eduardo “Peteco” Vischi y Sergio Flinta.

El Senador provincial casi que eligió “esconderse” de las suposiciones partidarias y periodísticas. Todo lo contrario a lo hecho por Valdés, que ya pasa los días como el “elegido”. Junto a los precandidatos a diputados nacionales de ECO+Cambiemos recorre el Interior provincial, acaparando el escenario de los postulantes con discursos encendidos.

Después aparece Peteco. El ex Intendente libreño eligió un perfil mesurado, que no rehuye de la prensa cuando se le consulta sobre sus pretensiones, aclarando que quiere ser Gobernador, pero a la vez enfatizando en su gestión como Ministro de Coordinación y Planificación, con un trabajo constante y territorial.

Ricardo otea así un escenario bastante claro para su estratégica forma de pensar la vida. El Mono es un alfil que le aseguraría un canal directo y aceitado con Nación, cuyos logros se traducirán nada menos que en obras de infraestructura, a través del Plan Belgrano.

Después está Vischi, quien le representa una figura de su riñón con suficiente personalidad como para mantener todo el armado de poder alcanzado durante estos 16 años. Además, Peteco tiene a su favor una de las características que hicieron a Colombi casi invencible: legitimidad en todo el Interior correntino.

Luego cierra este horizonte el Diputado nacional ituzaingueño. Amigo personal que hasta suele ser su invitado en Punta del Este para veranear, toda una señal de confianza que demanda el mercedeño para sostener el andamiaje que pretenden estirar pese a que ya no tenga la batuta.

Hasta ahora, todas las señales apuntan a Valdés, pero hasta los referentes radicales mencionados recomiendan aguardar al viernes 14 para que Colombi formalice el ungimiento. Varios correligionarios y aliados esperan una sorpresa que mueva el amperímetro a favor de ECO.

CARACTERÍSTICAS

El “Checho” Flinta: a Ricardo le representa una carta fiel y filosa en el recinto de la Cámara de Senadores y en la propia Legislatura. Viejo conocedor de los recovecos parlamentarios, con varias batallas vencidas, podría serle más efectivo manteniendo ese rol que lanzándose a empresas donde su imagen contrasta con el discurso de la política actual, pregonado por el macrismo.

“Peteco” Vischi: a Colombi le da tranquilidad, en cuanto a la posibilidad de contar con un alfil que tiene legitimidad dentro y fuera del radicalismo, con una labor territorial que asoma simular a la ricardista. Representa la nueva política que reclama Mauricio y sus CEO. Es bien visto desde Balcarce 50.

Gustavo Valdés: ya se muestra como el candidato, con la evidente venia del mandatario provincial. Acompaña por el Interior a los postulantes de ECO para las Paso. Es su amigo personal con una labor preponderante en el Congreso de la Nación.

“Mono” Vignolo: es el funcionario fetiche del mandamás correntino. Su titiritero estrella. No quiere desgastarlo con posibles roces que se den con los exponentes de la nueva política correntina. Que maneje el Plan Belgrano sería una movida estratégica para el mercedeño.