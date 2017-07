Correntino representará al país en una beca internacional de jóvenes líderes

Entre cientos de aspirantes que participaron de un curso sobre economía de mercado, el correntino Juan Balbuena obtuvo el puntaje más alto y fue galardonado con una beca de la Fundación Naumann para participar de un seminario internacional sobre “Jóvenes líderes”.Juan Balbuena, director de una academia de matemática financiera y miembro del Club de la Libertad, comentó a El Litoral la novedad diciendo: “Luego de rendir varias evaluaciones en instancias provinciales y nacionales fui becado para estudiar en Alemania. Es un orgullo muy grande porque voy a representar al país nada menos que en un seminario organizado por la Fundación Naumann, sobre jóvenes líderes mundiales”.En dicho seminario, jóvenes de diferentes partes del mundo debatirán sobre las posibles soluciones a problemáticas internacionales.El joven representante argentino, comentó que no imaginó llegar tan lejos ya que todo comenzó cuando se inscribió en un curso de economía de mercado, allí rindió varias evaluaciones que luego le abrieron caminos para inscribirse en unos talleres de la Fundación Naumann. Dicha institución abrió una convocatoria nacional para participar de un seminario que se realizaría en Alemania y que por aquellos tiempos parecía sólo un sueño.“Competí con varias personas del país, fue difícil porque la entrevista era por Skype y tenía que responder en español y en inglés. En la entrevista me hicieron preguntas de actualidad, tuve que diagramar estrategias para encontrar soluciones a problemáticas comunes y hasta me preguntaron qué decisiones tomaría si fuese ministro”, destacó Balbuena con cierta reserva a la hora de relatar lo que dijo en dicha entrevista.Como resultado, finalmente el correntino fue seleccionado para representar al país. El seminario de la Fundación Naumann comenzará el próximo 13 de agosto en la ciudad de Potsman.Se trata de una capacitación que reunirá a jóvenes de todo el mundo, allí “vamos a tocar temáticas de micro y macro economía, a debatir temas de actualidad y presentaremos ideas para mejorar el mundo ya que esto último constituye los objetivos que encabezan a la institución”, describió al respecto el flamante representante local.

Fundación Naumann

La Fundación Naumann realiza diversas capacitaciones sobre temáticas como reforma del Estado, derechos humano, economía de mercado y libre competencia. En esta oportunidad, el representante nacional, participará de un seminario destinado a jóvenes líderes integrado por diversas actividades organizadas para fomentar el intercambio de ideas y experiencias en el ámbito laboral. Generalmente los seminarios tienen una duración de dos semanas, donde confluyen los debates en búsqueda de soluciones a las diversas problemáticas de actualidad y además se capacitan en aptitudes políticas.

F:El Litoral