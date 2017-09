Choferes de micros de varias empresas de larga distancia paralizan servicios a partir de medianoche

En declaraciones a Télam, el titular de la UTA, Roberto Fernández precisó que “los trabajadores no podemos permitir que algunos empresarios no quieran pagar los salarios con los aumentos otorgados por una resolución del ministerio de Trabajo”.El gremialista planteó que “hemos tomado todos los recaudos para paralizar los servicios de larga distancia de aquellas empresas que desconocieron los aumentos y no parar todo el transporte en general”.

Las empresas afectadas por las medidas de fuerza a partir de la medianoche y que serán levantadas cuando se paguen los aumentos, son Flecha Bus; TATA, San José y Vía Bariloche.

A partir del martes no funcionarán los servicios de las empresas Chevallier, Urquiza, Empresa Argentina y Sierras de Córdoba y desde el jueves paralizarán los servicios la Crucero del Norte, Plusmar, Veloz del Norte y Andesmar, entre otras.

Finalmente, Fernández denunció que las empresas Flecha Bus y Vía Bariloche están cerrando los galpones donde se guardan los micros en Barracas y la ruta 197, lo que “significa un lock out patronal”.