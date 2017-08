Braillard Poccard sobre el cierre de listas: No todos estamos conformes, hay que resignar posiciones

El doctor Pedro Braillard Poccard, senador nacional del Partido Popular dentro de ECO- Cambiemos, por el cierre de listas, expresó “seguramente no todos estamos conformes y sabemos que tenemos que resignar posiciones”. “Si hay enojos son cosas nuestras, no estamos felices seríamos sínicos si dijera que sí, pero desde el primer día salimos a trabajar”, mantuvo.

“El partido ha logrado lugares en la lista creo que todos tenemos más aspiraciones pero en una mesa donde los invitados somos muchos la distribución tiene que hacerse, seguramente no todos estamos conformes y sabemos que tenemos que resignar posiciones”, expuso el senador Braillard Poccard.

Hombres y mujeres del PP al futuro gobierno

“Se habló, pero no se dijo nada concretamente. Está todo dado para ganar pero hay que ganar primero y luego trabajar en la distribución de responsabilidades”, expresó.

En este tiempo Corrientes no se beneficio con Nación dice la oposición

“Por supuesto, una ruta que dejo un tendal de muertos, para ir y venir a buenos aires, dese mercedes, que es la ruta 14, yo la recorrí y está reparándose. La ruta que une la 12 y la 14 está repavimentada, la ruta 40 está en trabajo”, manifestó.

“Los del gobierno anterior nos tuvieron sancionados arbitrariamente porque no éramos partícipes del gobierno de cristina Kirchner, llegamos al punto de quitarnos los Granaderos, en vez de ocuparse de otras cosas que nos expliquen por qué no hacían nada para revertir esta situación”, mantuvo.

“Mañana asume un funcionario correntino en el plan Belgrano que va a sacar adelante al norte argentino, olvidado, relegado, abandonado, con obras de restructuración, ellos tuvieron su oportunidad y si la dejaron pasar allá ellos, nosotros estamos trabajando para mostrarle a la gente que sí se están haciendo las cosas”, sostuvo.

Lugares provocó enojos

“No, ya demostramos lo que somos, enojos son cosas nuestras, no estamos felices seríamos sínicos si dijera que sí, pero desde el primer día salimos a trabajar, yo mismo he estado en actos y voy a estar en toda la campaña, voy a recorrer las localidades llevando nuestro mensaje y poniendo la cara por los candidatos”, cerró el doctor Braillard Poccard.