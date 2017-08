Acto Aniversario de la Policía de Corrientes, reconocimiento y entrega de distinción al personal policial

El Intendente Municipal, Raúl Tarabini acompañó al Subsecretario de Seguridad Comisario Inspector en situación de Retiro, Guillermo Weisler; al Director General de Coordinación e Interior, Comisario General, Félix Ricardo Barboza y al Director de la Unidad Regional IV Paso de los Libres, Comisario Mayor, Jorge Fredi Alcaráz.

El acto se desarrolló el pasado viernes frente a la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, por el Día de la Policía de la Provincia de Corrientes.

Se entonó las estrofas del Himno Nacional para dar inicio al acto, seguidamente se dio lectura del Orden del Día Interna Nº 6.559, la cual contiene el mensaje del Jefe de Policía de la provincia por parte del Jefe de Policía de la Provincia, Oficial Principal Gonzalo Daniel Vallejos.

La invocación religiosa, bendición de diplomas y reconocimientos estuvo a cargo del presbítero Rafael Mercado Irala.

La Dirección de la Unidad Regional IV destaca y recuerda a sus heroicos camaradas suboficiales que desempeñaban funciones en el ámbito de la Unidad Regional fallecidos en acto de servicio, quienes contribuyeron a mantener el prestigio de la institución y que hoy los guían desde el firmamento en sus tareas diaria. En alusión a dicha circunstancia la banda de música “Vuelta de Obligado” del Grupo de Artillería de Monte 3 ejecutó un minuto de silencio.

Acompañaron al personal policial; la presidente del Concejo Deliberante, Mónica De Gaetano, el secretario de Gobierno, Lic. José Sincóvez; el Cónsul General de la República Argentina en Uruguayana, Ministro Alejandro Massuco; en representación del Cónsul de la República Federativa del Brasil en la Argentina lo hizo el Vicecónsul Thiago Pereyra; el Prefecto de Zona Alto Uruguay, Prefecto Mayor Carlos Alberto Segovia; Jefe de Prefectura de Paso de los Libres, Prefecto Principal, Fernando Gabriel Fernández; el Jefe del Escuadrón 7 Paso de los Libres, Comandante David Héctor Aguilera; autoridades de Gendarmería Nacional; Policía Federal, Veteranos de Malvinas y público en general.

Se entregó una distinción al Director de Unidad Regional IV Paso de los Libres, Comisario Mayor, Jorge Fredi Alcaráz, por parte del Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes, Comisario General Prof. Eduardo Daniel Acosta, por su dedicada labor al frente de la Unidad, y en reconocimiento especial a la totalidad del Personal Policial de las distintas Dependencias Policiales, por su actitud de seguridad.

Seguidamente el Comisario Inspector en situación de Retiro, Guillermo Weisler, en representación del Ministro de Seguridad, Horacio Ortega, entregó una distinción al Director de Unidad Regional IV Paso de los Libres, al Personal Policial de la Unidad Regional IV por los esfuerzos y la entrega en el cumplimiento de su deber como servidores públicos.

Entrega de reconocimientos:

– Comisario Inspector, Víctor Rubén Lovera por haber cumplido 30 años de servicio en la fuerza, cumpliendo con las obligaciones en los distintos destinos en que desarrolló sus funciones.

– Sub Oficial Mayor, Cabrera Ricardo; Sub Oficial Principal, Emilio Agustín Miño y Sargento, Alberto Ojeda, por el alto profesionalismo demostrado a lo largo de sus trayectorias policiales, en la atención al público que diariamente concurren a realizar trámites administrativos en las distintas dependencias policiales por lo que han pasado, en lo que de una u otra manera han dejado sus enseñanzas a sus subordinados, pero por sobre todo por su lealtad, responsabilidad y vocación de servicio.

La carrera policial desde el inicio a los cursos de formaciones y hasta finalizar la misma se encuentran colmada de sacrificios y renunciamiento de orden personal, tanto del funcionario, como así también de los familiares de los hombres y mujeres que integran las filas policiales. Es por ello que se hacen meritorio, todos aquellos que han alcanzado el grado máximo en la escala jerárquica policial, de un reconocimiento, simple pero a la vez cargado de un profundo sentimiento de gratitud y emoción por ese logro obtenido.

Se llama a recibir a:

– Sub Oficial Mayor: Cabrera José Luis

– Sub Oficial Mayor: Nelson José Antúnez

– Sub Oficial Mayor: Miguel Ángel Bravo

El funcionario policial desde el momento que adquiere derechos y obligaciones con el Estado Policial, sin perjuicio a las guardias que deba cumplir, se encuentra en servicio activo las 24 hs. de los 365 días del año, siendo su jurisdicción toda la provincia de Corrientes, es por ello que es menester destacar y felicitar a quienes han participado en procedimientos policiales que llevaron al total esclarecimiento de hechos delictivos de relevancia, los cuales fueron seleccionados entre un gran número de situaciones similares, pero estos toman notoriedad por el esfuerzo, el sacrificio y el espíritu de cuerpo demostrado por quienes participaron en los mismos, siendo que muchos se encontraban de franco de servicio y/o colaboraban con otra jurisdicción policial.

De la Comisaria Distrito Primera

– Cabo 1º de Policía: Viana Cristian Márquez

– Sargento de Policía: Nicolás Falcón

De la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica La Cruz

– Comisario Mayor: Leandro Vignolles

– Oficial Ayudante: Cristian Morel

– Oficial Subayudante: Carla Soledad Velozo

– Suboficial Mayor: Hugo Cendra

– Sargento: Orlando Luis Irala

– Cabo: Néstor Fontela

– Cabo: Elvio Sebastián Valenzuela

– Cabo: Fernando López

– Cabo: José Alegre

– Cabo: Rodrigo Adrián Gómez

De la Comisaria Distrito Segunda

– Comisario Inspector: Lovera Víctor

– Sub Comisario: Walter Osvaldo Carvalho

– Oficial Auxiliar: Pedro David Galeano

– Cabo 1º: Javier Darío Escobar

– Cabo: Cesar Juan Antonio Moran

– Cabo: Gerardo Alfredo Rivero

Seguidamente el personal en formación tomó el dispositivo para el desfile, como corolario del acto, las autoridades presentes compartieron un vino de honor, en las instalaciones del Colegio Médico.